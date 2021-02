Biographie

Le groupe Nass El Ghiwane révolutionne la musique traditionnelle marocaine au début des années soixante-dix. Décrit par Martin Scorsese comme The Rolling Stones de l'Afrique, Nass El Ghiwane importe surtout les thèmes sociaux contemporains dans la musique arabe. Nass El Ghiwane dépasse largement les frontières du Maroc et est révéré dans l'ensemble de l'Afrique et du Moyen-Orient. L'album The Best of en 2010 est la façon la plus directe d'accéder à la diversité du répertoire de Nass El Ghiwane. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015