Biographie

Rendue populaire par son rôle au sein du groupe de folk-rock 10,000 Maniacs dont la carrière a atteint un pic créatif et commercial avec l'album In My Tribe en 1987, Natalie Merchant est une chanteuse américaine née à Jamestown (Etat de New York) en 1963 dont les travaux lettrés et engagés en ont fait l'une des actrices les plus respectées de la scène indépendante au fil des années. Son premier album solo, Tigerlily, paraît en 1995 et constitue le point culminant d'une discographie régulièrement enrichie de nouveaux enregistrements très attendus par un public fidèle, parmi lesquels Motherland (2001), son effort éponyme de 2014 ou son double album Leave Your Sleep (2010) à destination du jeune public. © TiVo