Biographie

Elle a beau rencontrer le succès à 29 ans en 2015, l’art de Natalie Prass semble pourtant venir de temps lointains – les sixties et les seventies – où la musique était conçue avec un certain savoir-faire instrumental, ornée de cuivres et de cordes et adossée contre de solides mélodies. Protégée du poilu et inspiré Matthew E. White et enrôlé dans son label Spacebomb, elle porte de sa voix belle et troublante l’héritage soul de ces chanteuses d’antan nourrie à la soul mais aussi à la country et la pop, et qui se prélassent avec délicatesse dans des arrangements luxueux de cordes et de cuivres donc. Il y a du Diana Ross, du Dusty Springfield et, plus près de nous, du Jenny Lewis, dans la voix de cette jeune chanteuse porteuse d’une mélancolie touchante pour ne pas dire renversante… La douceur de son timbre à peine haut perché se love dans des arrangements de haute volée qui lui vont à la perfection. Étonnamment, sans jamais avoir la sensation d’être en 2015, on ne ressent jamais d’effet rétro dans son premier album éponyme. Sans doute la fameuse intemporalité des grandes œuvres…Un disque sublime, une voix magnifique, bref un nom à retenir qui s’envola une année durant au prestigieux Berklee College of Music de Boston à 19 ans avant de s’installer à Nashville pour peaufiner son art. Mais avant de jouer les songwriteuse soul’n’pop intemporelle, Prass essaya tout, de batteuse dans un groupe punk à bassiste. Et la lumière fut lorsqu’elle réalisa que sa voie était celle des disques qui bercèrent son enfance. Ceux de la Motown ou des années 50. Ceux de Sinatra et de Nat King Cole que sa mère passait en boucle. Puis les grands classiques de Marvin Gaye, Stevie Wonder et autres Dionne Warwick…Née le 15 mars 1986 à Cleveland dans l’Ohio, Natalie Prass a grandi à Virginia Beach, côtoyant Matthew E. White sans pour autant être intime avec celui qui partage la même philosophie rétro de la musique et rêve de recréer avec son entité Spacebomb ce que Motown et Stax surent concevoir autrefois… C’est d’ailleurs lui qui aidera la jeune femme à accoucher de son disque. Depuis janvier 2015, elle est d’ailleurs rentrée au bercail de Richmond en Virginie, QG de Spacebomb. Reste à savoir si la suite de sa carrière se fera avec ces musiciens habités comme elle par la passion des albums en cinémascope…© MZ/Qobuz