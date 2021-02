Biographie

Natasha Bedingfield commence à chanter dans The DNA Algorithm, en compagnie de son frère Daniel Bedingfield et de sa soeur Nikola Rachelle. Signée par BMG, Natasha Bedingfield sort le gentiment pop Unwritten en 2004. Produit avec Guy Chambers, Patrick Leonard et Andrew Frampton, l'album est une imparable collection de titres radio, il se classe numéro 1 en Angleterre et No 26 aux Etats-Unis. Son deuxième album N.B.en 2007 déclenche une polémique autour du titre « I Wanna Have Your Babies ». N.B. n'est que numéro 9 en Angleterre et ne sort pas aux Etats-Unis où il est remplacé par Pocketful of Sunshine, débarrassé du titre controversé et agrémenté de sept nouveaux titres. Pocketful of Sunshine monte sur la troisième marche des charts aux Etats-Unis. En 2010, Natasha Bedingfield chante aux côtés de la rappeuse-star en devenir, Nicki Minaj, sur son premier album. L'année suivante, elle signe une nouvelle collaboration très en vue en chantant aux côtés de Simple Plan sur « Jet Lag ». La jeune femme multiplie les collaborations (Lifehouse, Ne-Yo, Herbie Hancock, etc.) les années suivantes, apparaît à la télévision et soutient l'organisation caritative Artists Stand Up to Cancer en participant à l'enregistrement de « Love Song to the Earth » en 2015. Quatre ans plus tard, elle vient enfin à bout de son quatrième opus, Roll With Me, conçu avec Linda Perry. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020