Biographie

La chanteuse pop native de Bathurst (Nouveau-Brunswick) lance un premier album à 14 ans et, trois ans plus tard, elle rejoint la distribution de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Après avoir charmé le Québec, l'interprète se fait ensuite remarquer en France grâce à sa voix, rappelant celles de Chimène Badi et de Nathalie Simard, mais aussi à ses talents d'animatrice. Elle n'oublie toutefois pas sa contrée d'origine et collabore avec notamment un autre Acadien, Jean-François Breau ainsi que Marie-Ève Janvier à la chanson Juste comme ça offerte sur son LP Bonne nouvelle (2012). Elle revient au Québec en 2018 pour y présenter Aimer c’est tout donner, un album sur lequel elle interprète des poèmes de la religieuse française sainte Thérèse de Lisieux mis en musique.