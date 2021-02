Biographie

Interprète française inoubliable du titre « Hasta Siempre » en 1997, Nathalie Cardone est une artiste atypique. Plus à l'aise lorsqu'elle chante en castillan, elle peine à exprimer son potentiel dans la langue de Montaigne. Son album Nathalie Cardone connait un succès prometteur en 1998, puis l'artiste se consacre à une carrière internationale qui l'éloigne du public français. Nathalie Cardone est de retour en 2008 avec Servir le Beau, et ce sont de nouveau des titres chantés en espagnol qui assurent son succès, « Yo Soy Rebelde » et « Si Se Calla el Cantor » se classent dans les meilleures ventes de simples. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015