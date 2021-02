Biographie

Les sourires d'enfance cachent parfois des drames personnels particulièrement tragiques et sordides. Connue essentiellement pour ses activités d'animatrice télé à destination de la jeunesse et de chanteuse pour enfants, Nathalie Simard a été davantage médiatisée ces dernières années à cause des révélations de son passé d'enfant abusé par un producteur véreux que pour ses disques. Désormais présidente d'une fondation d'aide à l'enfance maltraitée, Nathalie Simard poursuit une carrière conjointe, mais en dets de scie, d'actrice et de chanteuse. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015