Biographie

Discrète et peu connue du grand public, Nathalie Stutzmann est pourtant une vraie contralto de la scène classique. À l'aise dans tous les répertoires, la pianiste et joueuse de basson de formation est aussi chef d'orchestre. Artiste complète et entière, elle collabore avec Seiji Ozawa, son maître, dans l'apprentissage de la direction d'orchestre. Ses interprétations des Lieders de Mendelssohn ou de l'intégrale des symphonies de Mahler frôlent la perfection. Elle enregistre en 2011 avec son ensemble, Orfeo 55, Vivaldi Prima Donna. L'année suivante, elle recrée à sa façon une Cantate Imaginaire de Jean-Sébastien Bach. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2015