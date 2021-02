Biographie

Troisième de sept enfants, le violoniste russe Nathan Milstein est né le 31 décembre 1903 à Odessa dans une famille d'importateurs en textiles. Dès l'âge de 4 ans, forcé par sa mère à étudier le violon (instrument qu'il n'aime pas) dont elle lui enseigne les rudiments, il sera bientôt confié à Piotr Stolyarsky (également le professeur de David Oïstrakh). À 10 ans déjà, il donne son premier concert avec le Concerto pour violon de Glazounov sous la direction du compositeur lui-même. L'année suivante, il est invité à étudier au Conservatoire de Saint-Pétersbourg avec Leopold Auer, le maître de l'école russe du violon, qui avait déjà formé Mischa Elman, Efrem Zimbalist et Jascha Heifetz. Après la Révolution Russe de 1917, Milstein connaît la pauvreté. Il revient à Odessa en 1917 lorsque Leopold Auer quitte la Russie pour la Norvège, et part en 1921 pour Kiev où il rencontre Vladimir Horowitz avec lequel il se lie d'amitié et se produit en concert la même année. Ils partent ensemble pour une tournée européenne en 1923 en tant qu'ambassadeurs culturels de l'Union soviétique. Ils donnent ensuite une série de soixante-dix concerts en U.R.S.S. au cours de la saison 1924-1925 puis décident d'émigrer. Tous deux falsifient alors leurs papiers d'identité et se rajeunissent d'un an pour être acceptés en Occident. Milstein ne retournera jamais dans son pays. Vivant d'abord à Berlin, Nathan Milstein s'installe à Paris en 1925 et étudie à Bruxelles avec Eugène Ysaÿe. En 1929, il part aux États-Unis où il fait ses débuts la même année avec l'Orchestre de Philadelphie sous la direction de Leopold Stokowski, ainsi qu'une tournée avec Horowitz et le violoncelliste Gregor Piatigorsky. Il joue sur un Stradivarius de 1710 ayant appartenu à Goldmann et qu'il nomme affectueusement "Marie-Thérèse" (prénom de sa femme). Il possède un autre Stradivarius, "Le Dancla" (de 1703), ayant appartenu à Charles Dancla. Il s'installe à New York, prend la nationalité américaine en 1942, et revient fréquemment donner des concerts en Europe. Après la deuxième guerre mondiale, il vit à Paris et à Londres. Octogénaire, il continue de donner des concerts, mais à 83 ans une fracture de la main met fin à sa carrière. Considéré comme l'un des plus grands violonistes du XXe siècle, fuyant le spectaculaire et les effets faciles et faisant corps avec son instrument, Nathan Milstein est connu en particulier pour ses interprétations d'oeuvres de musique romantique ainsi que des Sonates et partitas pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Milstein est également l'auteur d'un grand nombre d'arrangements pour violon et de cadences, en particulier pour les concertos de Mozart (K.219), de Beethoven (op. 61), de Brahms (op. 77) et de Paganini (op. 6). Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1968, il reçoit également un Grammy Award en 1975. Il meurt à Londres le 21 décembre 1992.