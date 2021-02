Biographie

Né dans le Missouri en 1978, l'auteur-compositeur-interprète américain Nathaniel Rateliff met depuis le début des années 2010 sa tessiture de ténor, son timbre chargé d'émotion et sa spiritualité au service d'une production couvrant un spectre musical allant de la folk au rhythm & blues old school en passant par l'Americana et le rock & roll originel. Sorti du système scolaire à 16 ans, Rateliff fréquente les milieux évangélistes avant, ébranlé dans sa foi, de se consacrer à une carrière musicale aussi longue à éclore que prometteuse. Suite à deux premiers efforts solo, le chanteur s'impose enfin grâce au single "S.O.B.", extrait de son troisième effort éponyme de 2015 avec The Night Sweats, suivi par Tearing at the Seams en 2018. © TiVo