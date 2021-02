Biographie

Ecouter aujourd'hui Naughty by Nature et se dire que le groupe est considéré comme hardcore lors de ses débuts en 1991, montre l'escalade qu'à connu le rap. 2Pac, Ja Rule et autres 50 Cent sont passés par là et Naughty by Nature semble désormais bien gentillet. Leur premier album Naughty by Nature en 1991, n'en reste pas moins un classique. Son suivant 19 Naughty III en 1993 reste de bonne facture, la qualité est ensuite de moins en moins évidente avec Poverty's Paradise en 1995 et 19 Naughty Nine: Nature's Fury datant de 1999. Devenu un duo, Naughty by Nature retrouve des couleurs avec IICons en 2002. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015