Biographie

Le rappeur canadien Nav, de son vrai nom Navraj Singh Goraya, est né à Toronto en Ontario en 1989 et est d'origine punjabi, ses parents étant des Sikhs qui ont émigré au Canada. Après que sa mère lui ait acheté un boom box quand il était adolescent, il s'est intéressé à la création de musique. Il commence ensuite à produire ses propres morceaux en s'offrant un logiciel de MAO. Il publie sa première mixtape, NAV, en 2017, suivie la même année d'une seconde, Perfect Timing, avec Metro Boomin. Un single avec The Weekend, « Some Way », attire la lumière des projecteurs sur lui mais il faut véritablement attendre 2018 et la sortie de Reckless, son premier album, pour assister à l'explosion de Nav. Pourtant éreinté par la critique, Reckless connaît un formidable succès public grâce au streaming et est bientôt suivi par Bad Habits, un nouvel opus paru en 2019. Il enregistre notamment des participations de Gunna, Lil Durk, Meek Mill et Young Thug. Devenu une valeur sûre du rap canadien, il a ainsi déjà collaboré avec des artistes tels que The Weeknd, Belly, Travis Scott, Drake, Kodak Black, Lil Uzi Vert, Quavo, Playboi Carti, Offset, Gucci Mane, A$AP Ferg, Meek Mill et 21Savage. 2020 s'ouvre pour lui avec un nouveau succès, « Turks », un single conçu en collaboration avec Gunna et Travis Scott.