Biographie

La Canadienne d'origine nigériane Ndidi Onukwulu possède un timbre de voix reconnaissable dès les premières inflexions. Déjà présente sur la scène canadienne, elle présente au public français son répertoire de chansons aux styles éclectiques, passant allègrement de la pop-folk au blues et au gospel, regroupées sur l'album Move Together (2009). Devenue définitivement Ndidi O., elle joue de nouveau de son swing naturel pour The Escape en 2011. © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015