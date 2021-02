Biographie

La starisation fulgurante fait partie intégrante de l'American Dream. Quasi inconnu il y a encore quelques années, Ne-Yo a émergé sur la scène R&B en 2006 avec un premier album multi-récompensé, In My Own Words. Le jeune artiste, qui avait déjà écrit un certain nombre de titres pour différents artistes prestigieux, de Beyoncé à Whitney Houston, accédait ainsi au star-system sous son nom propre. Récompenses, concerts et caméos de prestige à Hollywood, le rêve américain n'est pas mort pour cet auteur ambitieux d'ascendance chinoise et africaine. Libra Scale en 2010 est le quatrième album d'un des plus complets représentants de la scène R&B. Ne-Yo continue à réaliser son rêve d'artiste avec R.E.D. son premier album pour Motown en novembre 2012. Non-Fiction est son quatrième numéro un américain en 2015. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015