Biographie

Née en Afrique du Sud le 17 septembre 1987, la chanteuse suédoise Anna « Linnea » Södahl alias Nea connaît un premier succès européen avec le titre « Some Say », dont le remix electro par Felix Jaehn se retrouve classé début 2020 dans une dizaine de pays dont la France (n°14). Auparavant, l'auteure et compositrice a écrit pour d'autres artistes comme Zara Larsson (« So Good »), Tove Styrke, Maggie Lindemann, Tinie Tempah et Axwell avant de se lancer en solo dans un style acoustique. Le titre suivant, « Dedicated », est une mélodie folk pop aux accents électroniques. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019