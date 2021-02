Biographie

Le chanteur et multi-instrumentiste américain Neal Morse (né à Van Nuys, Californie, le 2 août 1960) partage sa carrière entre deux styles : le rock néo-progressif et le rock chrétien. Il forme son premier grand groupe, Spock's Beard, en 1992, tout en initiant sa carrière solo par un premier enregistrement homonyme en 1999. Cette même année, il rejoint le super-groupe progressif Transatlantic. Au cours de la décennie suivante se succèdent notamment les albums Testimony (2003), Sola Scriptura (2007), et So Many Roads: Live (2009). Parallèlement paraissent ses recueils de chansons spirituelles comme Mighty to Save (2010) et des éditions limitées destinées aux membres de son imposant fan-club. Deuxième volet d'un dyptique, Testimony Two est suivi la même année de son pendant en public Testimony Two: Live in Los Angeles. Après l'album solo Momentum (2014), le musicien forme The Neal Morse Band. La formation, qui inclut Mike Portnoy (Dream Theater), Randy George, Bill Hueber et Eric Gillette, enregistre The Great Experiment (2015), The Similitude of a Dream (2016) et The Great Adventure (2019). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019