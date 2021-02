Biographie

Née à Wexham en 2012 autour de Ben Barlow (chant) et Lloyd Roberts (guitare) bientôt rejoint par Matt West (guitare), Fil Thorpe-Evans (basse) et Dani Washington (batterie), la formation pop punk galloise Neck Deep s'inscrit dans le cadre du revival de la scène skate punk, puisant ses influences dans les travaux de Fall Out Boy, New Found Glory ou Sum 41. Signé chez Hopeless Records en 2013 après une poignée de maxis, le groupe livre son premier effort en 2014, Wishful Thinking, suivi de près par Life's Not Out to Get You et son single "December" en 2015. Annoncé par le maxi Serpents en 2016 et une série de singles dont "In Bloom", The Peace and the Panic, troisième opus de Neck Deep, voit le jour en 2017. © TiVo