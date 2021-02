Biographie

Projet death metal suédois axé autour du noyau constitué par le batteur Joakim Sterner et le guitariste David Parland et d'une formation en constante mutation, Necrophobic apparaît sur la scène musicale avec une première démo et une poignée de maxis avant de marquer les esprits avec son premier album studio de 1993, The Nocturnal Silence, s'inscrivant avec des formations comme Dissection parmi les pionniers d'une formule à la croisée du death metal et du black metal. Si le groupe connaît de nombreux remaniements et changements de label, il continue dès lors de creuser son sillon, explorant des territoires plus mélodiques et livrant son neuvième album en 2020 sous la forme de Dawn of the Damned. © TiVo