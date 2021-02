Biographie

Fidèle en orchestre, rempli d'humour mais pas dénué de caractère, Neeme Järvi et sans doute le musicien le plus célèbre d'Estonie. En un demi siècle, Neeme Järvi a marqué de son empreinte le monde de la musique, avec plus de 300 enregistrements, en particulier sur le label anglais Chandos, et surtout avec sa fidélité à toute épreuve avec les orchestres. 22 ans à la tête de l'orchestre Symphonique de Göteborg, 15 ans à la direction musicale de l'orchestre Symphonique de Detroit, Neeme Järvi a su construire lors de ces collaborations un programme et une discographie exceptionnels. Ami du compositeur Arvo Pärt, Neeme Järvi s'oriente très vite vers les compositeurs des pays baltes et scandinaves ainsi que vers les compositeurs du XXème. Il marque aussi son empreinte avec des interprétations remarquables de compositeurs romantiques. On retient de sa grande discographie « le poème symphonique » d'Alexandre Borodine, « Finlandia » Jean Sibelius ainsi que Credo et la symphonie n°3 de Arvo Pärt. Neeme Järvi est le père de Paavo Järvi et Kristjan Järvi, devenu eux aussi chefs d'orchestre. © ©Copyright Music Story Frédéric Neff 2015