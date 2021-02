Biographie

Avec leur nom dérivé d'un cépage local, negro amaro (c'est-à-dire noir amer), le groupe italien rock Negramaro, avec ses six membres, a été l'un des dix finalistes en 2001 du concours MTV pour les nouveaux talents et publié son premier album éponyme en 2003. Leur album suivant, Mentre Tutto Scorre (2005) a remporté le premier prix au Festival de musique de San Remo (l’équivalent d’un Grammy). En 2007, la Finestra a contribué à l'établissement de ses auteurs comme l'un des plus importants groupes italiens de cette période, comme l'a confirmé l'énorme succès du single "Parlami amore". En mai 2008, Negramaro a été le premier groupe italien à jouer au stade de San Siro à Milan}. © Marisa Brown & Aurelio Pasini /TiVo