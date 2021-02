Biographie

Musicien, compositeur, et producteur originaire de Bristol (South West England), Neil Davidge est associé dès le départ au mouvement trip-hop. Il rencontre Mushroom de Massive Attack en 1991 et est présent lors des sessions d'enregistrement de Dummy de Portishead. Neil Davidge collabore par la suite à divers titres sur les enregistrements de Massive Attack (Mezzanine, 100th Window, et Heligoland). En 2004, Neil Davidge et Robert Del Naja dit 3D travaillent ensemble sur la bande originale du film Danny the Dog. Neil Davidge se retrouve également au générique de films comme Bullet Boy (2005), Battle in Seattle (2007), ou Clash of the Titans (2010). On le croise aussi en tant que compositeur pour UNKLE, Primal Scream, ou Snoop Dogg. Propriétaire de son propre studio depuis 2010, Neil Davidge avoue travailler à un album solo sans qu'une date de sortie ne soit définie. Neil Davidge est le compositeur de la bande originale du jeux vidéo Halo 4 en novembre 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015