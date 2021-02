Biographie

Ayant démarré sa carrière dans les années 1960, Neil Diamond devient un artiste éminent, avec de nombreuses tournées internationales couronnées de succès, et un compositeur dont les oeuvres, écrites pour lui et pour d'autres, deviennent des tubes. Il commence à être reconnu en tant que compositeur associé à l'ère Brill Building de Tin Pan Alley au début des années 60. Mais il se diversifie rapidement dans l'enregistrement et le spectacle et au début des années 70, il est à la tête des hits-parades. Il devient également un artiste de scène dynamique, comme le prouve son album de 1972, Hot August Night. En même temps cependant, sa musique s'adoucit, d'une façon générale. © William Ruhlmann /TiVo