Biographie

Pianiste et compositeur, Neil Sedaka signe avec son ami Howard Greenfield de multiples refrains pour Connie Francis, Jimmy Clanton, LaVern Baker ou Clyde McPhatter. En 1958, il se lance par hasard dans l'interprétation et obtient un vif succès. Ses premiers titres « The Diary », « Oh! Carol » et « Breaking Up Is Hard to Do » lancent une carrière de crooner courant sur six décennies et comprenant nombre de disques d'or et autres récompenses. Tombé en désuétude au coeur des années soixante, Neil Sedaka refait surface grâce à Elton John qui le signe sur son label Rocket Records. En 1974, l'album Sedaka's Back avec le hit « Laughter in the Rain » relance sa carrière, ainsi que « Love Will Keep Us Together » pour The Captain & Tennille. Intronisé au Songwriter's Hall of Fame en 1983, Neil Sedaka voit sa postérité assurée avec un répertoire de plus de 500 chansons qui en fait l'un des géants de la variété internationale. De retour en 2007, il continue d'enregistrer (l'album pour enfant Waking Up Is Hard to Do) et de se produire en concert comme en témoigne The Show Goes On: Live at the Royal Albert Hall (2012). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015