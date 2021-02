Biographie

Ils sont peu nombreux à avoir traversé les temps et les modes en restant adulés voire vénérés… Comme David Bowie, Neil Young est de ces artistes dont le talent transcende les genres et surtout les modes. Du folk rêveur et vaporeux au rock furibard et cataclysmique, le songwriter canadien maîtrise les deux bouts du problème. Mais c’est surtout sa plume qui fait de lui un artiste à part. Une vraie personnalité de la scène rock, vénérée par les vieux hippies, les punks en herbe et les cowboys rebelles. Neil Young a su trouver le parfait alliage entre rock'n'roll, country, blues et folk. Evidemment, son âge d’or est sans doute un peu lointain, la plupart de ses chefs d’œuvre ayant été enregistrés durant les années 70 (After The Gold Rush en 1970, Harvest en 1972, Time Fades Away en 1973, On The Beach en 1974, Tonight’s The Night et Zuma en 1975 ou bien encoreRust Never Sleep en 1979). Mais par la suite, il conservera toujours une certaine exigence artistique et un haut degré d’écriture qui en feront un musicien à surveiller à chaque nouvel opus. En solo, avec ses vieux complices Crosby, Stills et Nash ou en en compagnie de son furieux groupe Crazy Horse, le Loner (comme le surnomme ses fans) a toujours été un ambassadeur du rock enraciné dans les terres d’Amérique. On appelle cela une légende, non ? © MD/Qobuz