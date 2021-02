Biographie

Né à Toronto en 1945, l'auteur-compositeur-interprète Neil Young compte parmi les électrons libres les plus tenaces de sa génération, évoluant entre folk langoureuse, assauts rock noisy et country-rock sans oublier de passer par les nuances intermédiaires et d'imposer ses positions écologiques, sociales et politiques au passage. Compositeur prolixe et guitariste et chanteur au style idiosyncratique, le canadien participe aux projets Buffalo Springfield et Crosby, Stills, Nash & Young et entame une riche carrière solo parsemée de chefs-d'oeuvres du calibre de Everybody Knows This Is Nowhere (1969), After the Gold Rush (1970), Harvest (1972), On the Beach (1974), Tonight's the Night (1975), Zuma (1975), Ragged Glory (1990) ou Harvest Moon (1992). Livrant progressivement ses précieuses archives à ses nombreux fans, le Loner continue de produire de nouvelles oeuvres dans le nouveau millénaire. © TiVo