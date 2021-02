Biographie

Nekfeu est un rappeur français originaire du sud de Paris s’étant fait connaitre en tant que membre emblématique du groupe 1995 ainsi que du collectif l’Entourage et du S-Crew. Doté d’un flow technique et virtuose, le Fennek parvient à s’imposer rapidement dans le paysage du rap français et à se forger une forte popularité qui le conduira à démarrer une carrière solo. Son rap malin, truffé de jeux de mot et de référence à ses rappeurs préférés (Booba, X-Men, Fabe…) comble une attente dans le rap français : une musique ne racontant pas d’histoires, retranscrivant des récits mordants d’un personnage bien réel.Nekfeu, de son vrai nom Ken Samaras, commence à rapper en 2007 et devient très vite hyperactif. Il se fait remarquer à travers des clashs fracassants aux Rap Contenders et grâce à son clip, Dans ta ressoi, tourné avec son ami Alpha Wann. Il fait partie du groupe S-Crew avec Framal, Mekra et 2zer Washington. En 2008, il rejoint Alpha Wann, Areno Jaz, Sneazzy West et Fonky Flav’ pour former le groupe 1995. Grâce à ses deux EP La Source (2011) et La Suite (2012), la formation se bâti une grande popularité et signe chez Polydor pour publier, en 2013, son premier album intitulé Paris Sud Minute. En 2014, les 1995 remportent une Victoire de la Musique.Se faisant vite remarquer au sein de ses différents groupe, Nekfeu se lance dans une carrière solo et publie son premier album, Feu, en 2015. Enregistré en France, en Angleterre et aux Etats-Unis, le disque révèle un rappeur devenu adulte faisant cohabiter un flow de qualité avec une énergie brûlante. © LG/Qobuz