Biographie

Figure de la country et du rock alternatif, l'Américaine Neko Case (née à Alexandria, en Virginie, le 8 septembre 1970) apparaît en 1997 avec l'album The Virginian, nommé d'après l'État, la Virginie, dont elle est originaire. Parallèlement à une carrière solo remarquée pour son écriture soignée et sa voix chaleureuse, la chanteuse fait également partie du groupe The New Pornographers qu'elle retrouve entre chacun de ses propres albums. Auréolée depuis la sortie de l'album Blacklisted en 2002, Neko Case manque de reconnaissance en Europe où Fox Confessor Brings the Flood sort confidentiellement en 2006. Après Middle Cyclone en 2009, le vent pourrait bien tourner en sa faveur avec l'une de ses plus belles productions, The Worse Things Get, the Harder I Fight, The Harder I Fight, the More I Love You, paru en 2013 avec le simple « Man ». Elle s'allie ensuite en 2016 avec deux autres compositrices, qui partagent sa vision alternative du folk et de la country : k.d. Lang et Laura Veirs. Résulte de cette rencontre un album commun, baptisé sobrement Case/Lang/Veirs, suivi d'une tournée. Ses deux partenaires la retrouvent sur son septième album solo Hell-On, paru en 2018 et à nouveau salué par la critique. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018