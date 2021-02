Biographie

Cornell Haynes Jr. né le 2 novembre 1974 à Austin (Texas), est fils de militaire. Il suit son père de garnison en garnison, et finit par s'établir à St Louis (Missouri).Il fonde le groupe St. Lunatics avec des amis et son frère City Spud. Nelly est signé en artiste solo par Universal, tandis que City Spud est arrêté et condamné pour un braquage. Les malheurs familiaux continuent avec le décès de sa soeur des suites d'une leucémie, Nelly a crée une association à cette occasion pour susciter des dons de moelle osseuse. Gangsta festif Musicalement tout va très vite pour Nelly, son gangsta rap très festif est un succès dès Country Grammar en 2000. Une des caractéristiques de Nelly est sa capacité à chanter aussi bien qu'à rapper. Cette particularité donne un ton plutôt pop et inhabituel à son rap, par ailleurs traditionnellement gangsta. 2002 et la sortie de Nellyville conforte le succès de Nelly. 11 millions de copies s'écoulent dans le monde, l'album se classe No 25 en France. L'artiste décide ensuite de proposer en 2004 un concept osé, la sortie simultanée de deux albums. Suit est plus pop et R&B tandis que Sweat est un tenant du gangsta rap, le public cautionne la démarche classant Suit No 1 et Sweat No 2 au Billboard. Cinéma et baskets Comme tout rappeur à succès, Nelly succombe ensuite aux sirènes du cinéma et de collaborations sonnantes et trébuchantes avec des marques de chaussures de sport. Conséquence indirecte, Brass Knuckles en 2008 est plus fade, trop produit, trop ouvertement pop, l'album déçoit. Son entrée en No 3 aux Etats Unis est trompeuse, les ventes étant moins massive que par le passé. La France lui fait un froid accueil avec seulement deux semaines au Top et une peu glorieuse 88ème place. En novembre 2010, 5.0 confirme le déclin de Nelly malgré la présence d'une noria d'invités de Akon à Kelly Rowland. L'album n'est que n° 10 aux Etats-Unis, seul le premier simple extrait « Just a Dream » sauve la face en étant un tube international. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015