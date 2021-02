Biographie

Nelson Freire, né au Brésil en 1944, commence le piano à 3 ans et démontre très tôt des prédispositions prodigieuses au piano (il rejoue par coeur les morceaux que sa soeur aînée vient d'interpréter). Ses premiers professeurs au Brésil sont Nise Obino et Lucia Branco. A 5 ans, pour son premier récital public il donne déjà la Sonate en la majeur K.331 de Mozart. Mais c'est en 1957, âgé de 12 ans, qu'il se fera connaitre en devenant lauréat du Concours International de Rio de Janeiro. Le jury, composé de Marguerite Long, Guiomar Novaes, Lili Kraus, le remarque notamment dans le Concerto N°5 de Beethoven. Dès lors, il part pour Vienne parfaire ses études avec Bruno Seidlhofer, professeur de Friedrich Gulda. En 1964, Nelson FREIRE reçoit à Lisbonne le Premier Grand Prix du Concours International "Vianna da Motta" et à Londres les Médailles d'Or "Dinu Lipatti" et "Harriet Cohen". Bardé de diplômes et de récompenses, il commence sa carrière internationale en 1959, voyageant de récitals en concerts dans toutes les grandes villes d'Europe, des Etats-Unis, d'Amerique centrale et du sud, du japon et d'Israël. Nelson Freire s'est produit avec Pierre Boulez, Eugen Jochum, Lorin Maazel, Charles Dutoit, Kurt Mazur, Andre Previn, David Zinman, Vaclav Neumann, Valery Gergiev, Rudolf Kempe (avec lequel il a fait plusieurs tournées aux USA et en Allemagne avec le Royal Philharmonic Orchestra), Gennady Rozhdestvensky, Hans Graf, Hugo Wolff, John Nelson, Seiji Ozawa.