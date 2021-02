Biographie

Originaire de Perpignan, le rappeur français Nemir apparaît sur la scène musicale à la fin des années 2000, livrant les tapes Next Level Vol. 1 (2009) et Vol. 2 (2010) et entamant une série de collaborations avec Youssoupha, Grems, A2H, Vicelow ou La Rumeur avant de livrer le mini album Ailleurs et ses singles "Wake Up" avec Alpha Wann et "Ailleurs" avec Deen Burdigo. Suite à Hors-série, premier maxi officiel publié en 2018, Nemir revient en 2019 avec un premier opus éponyme remarqué, porté par les singles "Ça sert" et "Des heures" en 31ème position des charts hexagonaux. © TiVo