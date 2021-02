Biographie

Souvent qualifié de « one-hit wonder » en raison du succès « kolossal » de son simple « 99 Luftballons » en 1983, le groupe allemand Nena n'a pourtant pas perdu de temps en route et publié un album par an avant de tirer sa révérence en 1987 : Nena en 1983, Fragezeichen (?) en 1984, Feuer und Flamme en 1985 et Eisbrecher en 1986. Après la séparation, la chanteuse Gabriele Susanne Kerner entame une carrière solo sous ce qui est aussi son pseudonyme. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015