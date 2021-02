Biographie

Née Neneh Mariann Karlsson en 1964, Neneh Cherry grandit avec sa mère Moki Cherry et son beau-père Don Cherry entre Stockholm et New York avant de s'installer à Londres dès 1980. Artiste éclectique et versatile, de son premier groupe punk The Cherries à ses duos avec Michael Stipe ("Trout"), The The ("Slow Train to Dawn"), Gang Starr ("Soul Sassy") ou Youssou N'Dour ("Seven Seconds") en passant par des albums explorant pop rap, trip-hop, soul, dance et jazz expérimental. Sa discographie solo démarre avec Raw Like Sushi (1989) et les singles "Buffalo Stance", "Kisses on the Wind" et "Manchild", Homebrew (1992) et le single "Sassy", puis Man (1996) et le single "Woman". Elle consacre une quinzaine d'années à divers projets comme Cirkus avant d'opérer un retour en 2012 avec l'ambitieux The Cherry Thing suivi par Blank Project (2014). © Olivier Duboc /TiVo