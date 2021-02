Biographie

Ce groupe de rock vitaminé, inspiré par le punk et la new-wave, s'est formé dans l'Utah aux Etats-Unis en 2005 Il est composé de Tyler Glenn au chant, Chris Allen à la guitare, Branden Campbell à la basse et Elaine Bradley à la batterie. Leur premier album Habits est sorti en 2010, chez Mercury et comporte les hits « 1983 » et « Animal », ce dernier single ayant atteint la première place des charts rock alternatif US. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015