Biographie

Rappeur et beatmaker, Clément Di Fiore alias Népal (Paris, 18 novembre 1994 - 9 novembre 2019) ou KLM ou GrandMaster Splinter, se fait connaître en 2011 au sein des collectifs 75e Session et L'Entourage. Avec Doums, il forme le duo 2Fingz qui publie la mixtape homonyme, puis revient en 2014 avec la compilation 16 par 16. Toujours masqué ou sous capuche, Népal livre en 2016 le double EP 444 Nuits et participe à l'album Cyborg de Nekfeu. En septembre 2017, quatre cent quarante quatre nuits après, sort le second volume 445e Nuit. En 2018 suit une tournée avec Doums (Pilote 444 Nuits Tour), avant leur projet commun La Folie des Glandeurs 2. Sorti à l'automne, le nouvel EP KKSHISENSE8 voit la collaboration de Doums et du Bohemian Club. La compilation 2016-2018 qui rassemble différents titres de la période sort en août 2019 et annonce la sortie du premier album de Népal, découvert sans vie trois mois plus tard. Son décès survenu le 9 novembre et dont la cause n'est pas révélée, est annoncé publiquement onze jours plus tard sur les réseaux sociaux. Deux mois après son décès, le 10 janvier 2020, l'album Adios Bahamas voit le jour de façon posthume. Neuf de ses titres se classent au Top 200 du SNEP. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019