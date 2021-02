Biographie

Rencontrés au sein du Kraftwerk des débuts et désireux d'adopter une approche musicale plus instinctive, Klaus Dinger et Michael Rother s'associent en 1971 pour fonder le groupe Neu ! (Nouveau !). Le futur démontrera d'ailleurs que l'évolution de Kraftwerk se fera aux antipodes de la musique de Neu ! dont l'esthétique et la démarche expérimentale seraient plus voisines de Can que des auteurs de « Radioactivity » et « The Man Machine ».