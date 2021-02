Biographie

Après le succès de New Edition, le producteur Maurice Starr décide de reprendre la recette, et remplace les jeunes adolescents noirs par des jeunes blancs de banlieue. Le résultat donne les New Kids on the Block. Chanteurs originaires des alentours de Boston Donnie Wahlberg, Jordan Knight, Jon Knight, Danny Wood, et Joe McIntyre, alias the New Kids alignent une série de tubes en 1988, 1989 et 1990 ; leur album Christmas est même certifié double platine. Leur popularité commence à s'effriter au début des années 90, et en juin 1994, les membres du groupe annoncent qu'ils se séparent dans l'amertume et poursuivent chacun une carrière en solo. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo