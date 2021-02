Biographie

Tel un phénix qui renait de ses cendres, New Order constitue en fait la seconde vie du groupe de post-punk Joy Division. C’est suite à la tragique dissolution de cette formation que les membres restants décident de continuer une aventure musicale sous un autre nom et parviennent à devenir l’un des groupes de musique électronique les plus influents des années 80, pionniers du mélange entre new wave et dance music. Une reconversion brillement orchestrée faisant de New Order une figure incontournable de la scène électro britannique. Les origines de New Order datent de 1976, année pendant laquelle Ian Curtis (chanteur), Bernard Sumner (guitariste), Peter Hook (bassiste) et Stephen Morris (batteur) décident de fonder Joy Division. Trois ans plus tard ils publient leur premier album Unknown Pleasures, disque d’une grande importance dans l’histoire de la musique. En 1980, alors que les séances d’enregistrement de l’opus suivant se terminent, le chanteur Ian curtis se suicide en se pendant. Profondément choqué, le trio restant met fin au groupe, avant de se retrouver peu après et de fonder New Order avec un nouveau membre, la claviériste Gillian Gilbert. Cette nouvelle formation entame sa carrière discographique avec Movement, sorti en 1981, dont les trop fortes similitudes avec le son de Joy Division apporte au groupe un certain nombre de critique. Peu à peu, les New Order commencent à tomber sous le charme des synthétiseurs et des séquenceurs et s’inspirent notamment de Kraftwerk et de l’electro pour composer leur musique. Ces nouvelles influences permettent au groupe de connaitre un immense succès avec le single Blue Monday dans lequel la boite à rythme prend une place prépondérante. La chanson devient l’une des plus vendues de tous les temps et l’album qui suit, Power, Corruption and Lies (1983), est un carton. C’est en 1985 que New Order refait surface avec Low-Life, suivi par Brotherhood en 1986 dont le single Bizarre Love Triangle fait sensation. Le groupe arrive enfin à s’imposer aux Etats-Unis grâce à la compilation Substance et au remix de Blue Monday qui parait en 1989. Les années 80 se clôturent avec Technique, album très inspiré par la house music et contenant les hits Fine Time et Round and Round. New Order s’accorde ensuite une pause, et chacun des membres en profite pour se lancer dans un projet solo. Le retour se fait en 1993 avec Republic, leur plus grand succès à ce jour. Après une immense tournée, des rumeurs de séparation se font de plus en plus entendre. Finalement New Order ne confirmera jamais vraiment cette rumeur, bien que les membres du groupe partiront chacun dans divers projets solos. Il faut attendre 2001 pour qu’un nouveau disque voit le jour : Get Ready est marqué par l’absence de la claviériste Gillian Gilbert, cette dernière ayant quitté la formation pour s’occuper de l’enfant qu’elle a eu avec Stephen Morris, et par l’arrivée du guitariste Phil Cunningham. Continuant sur sa lancée, New Order publie Waiting for the Sirens Call en 2005. Pour la deuxième fois dans l’histoire du groupe, celui-ci annonce sa séparation en 2006, ne revenant sur scène que quelques années plus tard dans une tournée immortalisée à travers l’album Live at the London Troxy, marquant également le retour de Gillian Gilbert et le départ de Peter Hook, remplacé par le bassiste Tom Chapman. Un nouveau disque arrive en 2012, Lost Sirens, contenant des chansons ayant été confectionnées pendant l’écriture de l’album Waiting for the Sirens Call de 2005. Une signature chez Mute Records plus tard, New Order se remet au travail et publie Music Complete en 2015. L’album est en grande partie produit par le groupe avec notamment l’aide de Tom Rowlands, de Richard X (Pet Shop Boys, M.I.A., Goldfrapp) et de Stuart Price (The Killers, Madonna). Des prestigieux artistes viennent aussi apporter leur pierre à l’édifice : Brandon Flowers, Iggy Pop et La Roux. © LG/Qobuz