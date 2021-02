Biographie

Formé à Los Angeles par le compositeur et producteur Gregg Alexander en 1997, le groupe New Radicals connaît le succès à grande échelle dès son premier simple sorti l'année suivante, « You Get What You Give » (n°5 en Grande-Bretagne, n°1 au Canada), qui a pour particularité de s'en prendre aux institutions et des personnalités comme Beck, Courtney Love et Marilyn Manson dans sa conclusion. Le rock dynamique, teinté de soul et de power pop, pratiqué par New Radicals sur son unique album Maybe You've Been Brainwashed Too (1998) débouche sur une tournée et une séparation prématurée en juillet 1999, après la sortie du second simple « Someday We'll Know ».