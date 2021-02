Biographie

Quintessence trashy-déjantée du glam-rock américain, émanation comico-sulfureuse des bas-fonds de New-York la vénéneuse, tout aussi décapant mais beaucoup plus drôles et rock’n’roll que ne le seront jamais leurs épigones punk, auxquels dans un aussi virulent que précurseur pied de nez à la pudibonde Amérique, ils allaient ouvrir la voie, il n’aura fallu que deux disques (dont le second, Too much Too Soon, au titre prémonitoire) aux mythiques New York Dolls pour marquer d’une indélébile empreinte leur époque.Partageant avec les Stooges et le Velvet Underground, le statut de groupe culte et maudit à la carrière discographique aussi profondément influente dans l’histoire du rock, que ramassée dans le temps et ignorée de leurs contemporains (en laissant de côté leur toute récente et inattendue reformation, et la sortie d’un troisième album plus de trente ans après leur premier et expéditif tour de piste), ils allaient continuer à creuser le sillon initié par leurs illustres prédécesseurs où allait germer, trois ans plus tard, la révolution musicale et culturelle désormais prête, après ce premier et fulgurant coup de semonce, à tout balayer sur son passage. © ©Copyright Music Story Music Story 2015