Biographie

Sam Newton Battenberg Faulkner commence par former le groupe funk-rock Half a Guy, mais se lasse vite de la nouveauté et se lance en solo. Faulkner signe un contrat d'enregistrement avec BMG Records et sort un deuxième maxi, U.F.O., une performance en solo, et semble avoir trouvé sa place avec l'émergence d'artistes tels que Jack Johnson, James Morrison, et Paolo Nutini. Il joue deux fois au Glastonbury Festival en juin 2007, sur la scène acoustique le vendredi et sur la scène Left Field le dimanche. Le premier album de $Faulkner}, Hand Built by Robots, sort en juillet 2007 et, après être entré à la troisième place, grimpe en tête du classement en septembre. © Sharon Mawer /TiVo