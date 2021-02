Biographie

Né Nathan John Feuerstein dans le Michigan en 1991, le rappeur américain NF apparaît sur la scène rap avec une recette basée sur des textes honnêtes, teintés de croyance religieuse, et la mise à nu de ses émotions, recette déclinée sur un premier effort indépendant de 2010, Moments, puis sur deux remarqués premiers efforts pour Capitol, Mansion (2015) et Therapy Session (2016). Annoncé par les singles "Outro" et "Green Lights", le troisième effort officiel du MC voit le jour en 2017, atteignant la première place du Billboard 200, exploit renouvelé par The Search en 2019, faisant de NF, souvent comparé à Eminem pour son flow, un nouvel acteur important sur la scène internationale. © TiVo