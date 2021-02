Biographie

Une rousse volcanique à la voix érotisante. Un brun buriné au visage caché derrière d’épaisses lunettes noires. Le Rouge, le Noir et les années 1980 ne sont pas associés qu’à Jeanne Mas. Niagara et son imagerie ont traversé la décennie 80 et entamé la suivante, passant d’une variété influencée par la pop à un rock plus agressif en fin de carrière, alors que l’évolution classique d’un groupe va plus souvent dans le sens inverse. À l’image de Rita Mitsouko à la même période, Niagara était un couple rock articulé autour d’une chanteuse charismatique et d’un musicien plus en retrait sur scène mais omniprésent à la composition. © ©Copyright Music Story 2015