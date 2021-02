Biographie

Né à Mullingar en 1993, le chanteur et compositeur irlandais Niall Horan est âgé de seize ans lorsqu'il participe à la version britannique de X-Factor, livrant des prestations remarquées menant à la création in situ du boys band One Direction sous la houlette de Simon Cowell, rejoignant ainsi Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson et Zayn Malik dans ce qui allait devenir l'un des plus gros succès pop commerciaux à émerger d'Angleterre. Suite à cinq albums et au départ de Malik, le groupe s'accorde une pause en 2016, année dont profite Horan pour initier une carrière solo avec le single "This Town", menant à la publication en 2017 d'un premier album, Flicker, numéro un en Angleterre, en Irlande et aux États-Unis et décliné en version live en 2019. © TiVo