Biographie

Répertoire romantique et contemporain sont les domaines de prédilection de Nicholas Angelich. Le pianiste donne son premier concert en 1977 à seulement sept ans et quitte les Etats-Unis pour se perfectionner en France en intégrant le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Les goûts éclectiques du pianiste le poussent à étudier les classiques, les romantiques mais également Messiaen, Stockhausen, Boulez, Eric Tanguy ou encore Pierre Henry pour qui il crée le Concerto sans orchestre pour piano. Les récompenses pleuvent sur l’artiste qui reçoit en 1994 le Concours international de piano Gina Bachauer, et enregistre l’année suivant Rachmaninov : Etudes – Tableaux chez Harmonia Mundi alors qu’il n’a que 25 ans. En 2002 il remporte le Prix du meilleur jeune talent au Festival international de piano de la Ruhr avant d’être désigné en 2013 comme « soliste instrumental de l'année » aux Victoires de la musique classique. Sa renommée internationale est désormais faite et l’artiste multiplie les collaborations avec les orchestres prestigieux tels le New York Philharmonic ou l'orchestre de France avec Kurt Masur. Son aisance scénique mêlée à une interprétation d’une rare sensibilité font de ce français d’adoption un pianiste aux interprétations subtiles et engagées. © TDB/QOBUZ