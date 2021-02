Biographie

Nick Cave et ses Bad Seeds restent l’une des aventures les plus prolifiques de l’ère post punk. Dès la fin des années 80, le magnétisme caverneux du chanteur australien atteignait un certain paroxysme, entre reprises furibardes, ballades au piano et rock’n’roll en sueur. Au fil des années et des enregistrements, le Cave s’est fait de plus en plus crooner, entre Sinatra punk et Cash austère...A ses débuts, celui qui vit le jour le 22 septembre 1957 à Warracknabeal en Australie se lance logiquement, au milieu des années 70, dans le punk rock cataclysmique au sein de The Boys Next Door qui deviendront The Birthday Party en 1980. Le gang post-punk quitte son Australie natale, direction l’Europe. Londres, puis Berlin-Ouest. Rock déstructuré, blues massacré, énergie punk, alcool, drogue, ce joli et sombre chaos mis en musique est surtout porté par le charismatique Cave, plus destroy que jamais… Vers 1983, Cave et Harvey lancent l’aventure Bad Seeds. Ils sont rejoints par l’Allemand Blixa Bargeld (qui pilotera parallèlement son propre groupe indus’ Einstürzende Neubauten). L’excellent guitariste américain Kid Congo (qui officiera également chez les Cramps et au sein du Gun Club) se joindra lui aussi à la troupe entre 1986 et 1990. Leur musique se canalise alors et s’enracine dans le blues primitif et le rock des pionniers. Avec ses Bad Seeds, Nick Cave signe de sublimes albums comme Tender Prey en 1988, mixant à la perfection ballades vénéneuses et rock épuré et violent, ou Kicking Against The Prick, deux ans plus tôt, recueil exclusivement constitué de reprises de goût (John Lee Hooker, Mickey Newbury, Johnny Cash, Leadbelly, Roy Orbison, Velvet Underground, Gene Pitney, etc.). L’Australien se lance également dans l’écriture (il publie plusieurs romans dont le faulknérien Et l'âne vit l'ange en 1989 et l’hilarant La Mort de Bunny Munro en 2010), fait quelques piges pour le cinéma (chez Wim Wenders dans Les Ailes du désir en 1987 ou dans Johnny Suede de Tom DiCillo aux côtés de Brad Pitt en 1991).Au fil de ses albums et surtout des années, son âme punk fait place à celle du crooner. Assis entre la prose gothique des écrivains américains du XXe siècle, l’héritage musical des imposants Frank Sinatra, Hank Williams et autres Johnny Cash, il trouve son propre style, souvent chambriste mais toujours sombre et comme habité par l’Ancien testament… Fin 2006, avec les Bad Seeds, Jim Sclavunos, Warren Ellis et Martyn P. Casey, Nick Cave lance une nouvelle embardée ouvertement garage baptisée Grinderman. Il alterne ainsi ses activités, entre Bad Seeds, Grinderman, composition de musiques de films et littérature…