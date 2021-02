Biographie

Né à Warracknabea en 1957, l'auteur-compositeur-interprète et romancier australien Nick Cave s'est imposé comme l'un des artistes les plus habités et idiosyncratiques de sa génération, évoluant du post-punk des Boys Next Door et The Birthday Party vers des terres plus intimistes avec la formation des Bad Seeds en compagnie, notamment, de Mick Harvey, Blixa Bargeld (Einsturzende Neubauten) et Barry Adamson (Magazine). Si la formation connaît de nombreux remaniements, elle sème une impressionnante série de classiques, de Your Funeral... My Trial (1986) à Skeleton Tree (2016) en passant par Henry's Dream (1992) ou Let Love In (1994), reflétant l'essentiel de la créativité d'un Cave qui complète néanmoins sa palette en s'alliant à Warren Ellis pour une série de bandes originales contemplatives ainsi que la création du projet parallèle punk blues Grinderman. © TiVo