Biographie

Constitué en 2018 à l'initiative du batteur de Pink Floyd, le Nick Mason's Saucerful of Secrets est un groupe britannique à vocation scénique dont l'objectif est de restituer, un demi-siècle après, la musique et l'atmosphère des débuts de la formation historique. Nommée d'après un morceau instrumental qui donna son titre à l'album A Saucerful of Secrets (1968), elle réunit autour du leader le guitariste Lee Harris, le guitariste et chanteur Gary Kemp (ex-Spandau Ballet), Dom Beken (claviers) et le bassiste Guy Pratt (ex-Icehouse), accompagnateur de David Gilmour et collaborateur de Pink Floyd sur scène comme en studio. Un premier concert au club Dingwalls sert de prélude à une tournée durant laquelle le groupe interprète le répertoire initial de Pink Floyd, incluant les chansons écrites par Syd Barrett. À la tournée européenne de 2018 succède l'année suivante un développement en Amérique du Nord, comprenant l'apparition surprise de Roger Waters lors d'un concert au Beacon Theatre de New York. Après un retour au Royaume-Uni et en Europe entre avril et juillet 2019, l'activité est interrompue en raison de la pandémie de Covid-19 et la tournée baptisée More Games for May, prévue pour l'année 2020, est annulée comme la plupart des concerts de cette période. Dans l'attente de la reprise paraît l'album et le film Live at the Roundhouse, un enregistrement en public des 3 et 4 mai 2019, lui-même reporté du 17 avril au 18 septembre 2020. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020