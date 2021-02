Biographie

Lassé de jouer les chansons des autres, le groupe canadien Nickelback écrit sa propre musique et sort en indépendant le maxi Hesher et les deux albums Curb et The State. Après une grande tournée, Nickelback, jusqu'alors quasiment inconnu, joue devant un million de personnes aux côtés de groupes tels que Creed et 3 Doors Down. La recette post-grunge commerciale ne laisse pas l'industrie du disque insensible, et The State se fait happer par Roadrunner aux États-Unis. Il se vend par la suite de façon impressionnante, à 500 000 exemplaires. Suit Silver Side Up, puis The Long Road en 2003, qui se vend à cinq millions d'exemplaires dans le monde entier. All the Right Reasons sort en octobre 2005. © Ed Nimmervoll /TiVo