Biographie

Née Onika Tanya Maraj à Trinidad et Tobago en 1982 et influencée par les rimes imprévisibles d'une Missy Elliott autant que par les postures provocatrices de Lil' Kim ou Foxy Brown, Nicki Minaj est révélée au grand public grâce au featuring de Lil Wayne sur son single de 2008, "High As a Kite". Affiliée aux collectifs Young Money et Rich Gang de la Nouvelle Orléans, Minaj livre Pink Friday, son premier opus officiel, en 2010, décrochant un disque de platine et une poignée de nominations aux Grammy Awards. Suite à son apparition aux côtés de Madonna pendant la mi-temps du Superbowl en 2012, elle revient en 2014 avec un second recueil, The Pinkprint, suivi quatre ans plus tard, en 2018, par Queen, porté par le single "Bed" avec Ariana Grande. © TiVo