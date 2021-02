Biographie

D'abord DJ et animateur des soirées Turntables on the Hudson à New York, Nickodemus professe un mélange de soul et de musiques du monde, sur fond de trip-hop et de dub. Cousin musical de Thievery Corporation, son style est néanmoins plus proche du hip-hop que du lounge. Hormis la série de DJ sets Turntables on the Hudson débutée en 1999, Nickodemus est remarqué avec l'album Endangered Species en 2005. Nourri de rythmes latins en 2009, Sun People est suivi de Sun People Remixed quelques mois plus tard. Nickodemus est d'ailleurs également un remixeur réputé qui a oeuvré pour Bebel Gilberto ou Boozoo Bajou. En 2012, Moon People se veut une face plus sombre de Sun People. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015